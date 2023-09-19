Профільний комітет Ради підтримав передачу військового ПДФО в держбюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект щодо переспрямування «військового ПДФО» в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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“Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховної Ради України прийняти за основу і в цілому урядовий проект Закону про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України, реєстр. № 10037 від 12.09.2023 року”, - йдеться у повідомленні.
Проектом Закону, з метою забезпечення підтримки обороноздатності держави, пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, передбачається зарахування у 2024 році до загального фонду Державного бюджету України надходжень, які є джерелами формування дорожнього фонду. А також уточнюється порядок та напрямки спрямування у період дії воєнного стану бюджетних коштів місцевих бюджетів.
Нагадаємо
14 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд подав законопроєкт, яким пропонується спрямувати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військовим на сектор оборони та безпеки.