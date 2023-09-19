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Профильный комитет Рады поддержал передачу военного НДФЛ в госбюджет

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект о перенаправлении «военного НДФЛ» в государственный бюджет, а также зачислении средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект Закона о внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно обеспечения поддержки обороноспособности государства и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, рег. № 10037 от 12.09.2023 года”, - говорится в сообщении.

Проектом Закона, с целью обеспечения поддержки обороноспособности государства, предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми, в частности, предусматривается зачисление в 2024 году в общий фонд Государственного бюджета Украины поступлений, которые являются источниками формирования дорожного фонда. А также уточняется порядок и направления направления в период действия военного положения бюджетных средств местных бюджетов.

Напомним

14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подало законопроект, которым предлагается направить поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военным на сектор обороны и безопасности.

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