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Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація

Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила постанову, за якою уряд гарантує постачальникам Міноборони компенсацію всіх витрат та закладений прибуток у вартості товарів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

Рада ухвалила постанову на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану (№10071).

Парламент постановив Кабміну гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів).

Як зазначив Гончаренко, ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель.

Нагадаємо

Раніше Держаудитслужба визнала прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки збитками держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО до держбюджету

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