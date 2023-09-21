Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила постанову, за якою уряд гарантує постачальникам Міноборони компенсацію всіх витрат та закладений прибуток у вартості товарів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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Рада ухвалила постанову на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану (№10071).
Парламент постановив Кабміну гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів).
Як зазначив Гончаренко, ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель.
Нагадаємо
Раніше Держаудитслужба визнала прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки збитками держави.
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