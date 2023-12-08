Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла закон относительно национальных меньшинств
Верховная Рада сегодня за основу и в целом приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах (№10288-1), сообщили в пятницу в депутатском корпусе, пишет УНН.
Принято №10288-1 по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах. Это доработанная всеми фракциями версия. За - 317 (в целом). Тоже требование, указанное Европейской комиссией и важное для дальнейшей евроинтеграции
Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram подробно рассказал, о чем законопроект:
- высшие учебные заведения частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС (преподавание одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных заданий и проведение контрольных мероприятий), с обеспечением при этом изучения лицами, обучающимися в таких заведениях, государственного языка как отдельной учебной дисциплины;
- в классах (группах) с обучением на языках национальных меньшинств (сообществ), которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;
- лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";
- в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств (сообществ) Украины и дублированных на государственном языке;
- требование об обязанности выдавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение соответствующего календарного года названий книжных изданий не распространяется на издательскую продукцию, изданную на крымскотатарском языке, других языках коренных народов или нацменьшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, а также на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС;
- лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, могут получать: базовое среднее образование и профильное среднее образование на соответствующих языках нацменьшинств, за исключением учебных предметов (интегрированных курсов), связанных с изучением украинского языка, украинской литературы и истории Украины, а также Защиты Украины (для профильного среднего образования), которые изучаются на государственном языке.
- ограничения по языкам нацменьшинств, которые являются государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, переносятся из заключительных и переходных положений законов Украины в тело документов, в связи с чем не будут иметь временных рамок;
- для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке вещают исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками Евросоюза, языками нацменьшинств, к которым применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, кроме языков национальных меньшинств (сообществ), являющихся государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, независимо от территориальной категории - программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)"
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата НАБУ (№10203-1), что также является требованием на пути в ЕС.
А также Верховная Рада приняла в целом законопроект о возможности НАПК проверять имущество декларантов, приобретенное до государственной службы (№10262).
Таким образом, 8 декабря парламент принял три необходимых на пути в ЕС закона.
Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС
Верховная Рада Украины приняла закон относительно национальных меньшинств.
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