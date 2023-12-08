Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  83421 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  103448 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  103914 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  104879 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  139881 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  148466 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  140739 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  141736 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  141585 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132823 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142472 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151771 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144746 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132473 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133241 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rada-uchla-v-zakonakh-otsenku-soveta-yevropi-i-yego-organov-otnositelno-prav-natsmenshinstv-eto-trebovanie-na-puti-v-yes

Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 11:59  •  22428 просмотра

Read in English

Верховная Рада Украины приняла закон относительно национальных меньшинств

Верховная Рада сегодня за основу и в целом приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах (№10288-1), сообщили в пятницу в депутатском корпусе, пишет УНН.

Принято №10288-1 по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах. Это доработанная всеми фракциями версия.  За - 317 (в целом). Тоже требование, указанное Европейской комиссией и важное для дальнейшей евроинтеграции

- сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram подробно рассказал, о чем законопроект:

- высшие учебные заведения частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС (преподавание одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных заданий и проведение контрольных мероприятий), с обеспечением при этом изучения лицами, обучающимися в таких заведениях, государственного языка как отдельной учебной дисциплины;

- в классах (группах) с обучением на языках национальных меньшинств (сообществ), которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;

- лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";

- в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств (сообществ) Украины и дублированных на государственном языке;

- требование об обязанности выдавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение соответствующего календарного года названий книжных изданий не распространяется на издательскую продукцию, изданную на крымскотатарском языке, других языках коренных народов или нацменьшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, а также на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС;

- лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, могут получать: базовое среднее образование и профильное среднее образование на соответствующих языках нацменьшинств, за исключением учебных предметов (интегрированных курсов), связанных с изучением украинского языка, украинской литературы и истории Украины, а также Защиты Украины (для профильного среднего образования), которые изучаются на государственном языке.

- ограничения по языкам нацменьшинств, которые являются государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, переносятся из заключительных и переходных положений законов Украины в тело документов, в связи с чем не будут иметь временных рамок;

- для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке вещают исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками Евросоюза, языками нацменьшинств, к которым применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, кроме языков национальных меньшинств (сообществ), являющихся государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, независимо от территориальной категории - программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)"

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата НАБУ (№10203-1), что также является требованием на пути в ЕС.  

А также Верховная Рада приняла в целом законопроект о возможности НАПК проверять имущество декларантов, приобретенное до государственной службы (№10262).

Таким образом, 8 декабря парламент принял три необходимых на пути в ЕС закона.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Рада врахувала у законах оцінку Ради Європи та її органів щодо прав нацменшин. Це вимога на шляху до ЄС
The Rada took into account the assessment of the Council of Europe and its bodies on the rights of national minorities in the laws. This is a requirement on the way to the EU
Новости по теме

Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС

Верховная Рада Украины приняла закон относительно национальных меньшинств.

Политика •   •  22428 просмотра
Рада учла в законах оценку Совета Европы и его органов по правам нацменьшинств. Это требование на пути в ЕС

Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает разведывательные дроны, снаряды, гранатометы, транспортные средства и аптечки первой помощи.

Политика •   •  21639 просмотра
Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине

Комитет поддержал обновленную версию законопроекта по криминализации контрабанды, включив предложения Минфина и бизнеса - Железняк

Комитет Верховной Рады поддержал доработанный при участии Министерства финансов и бизнеса законопроект о борьбе с контрабандой, который предлагает более высокие пороги штрафов. Голосование назначено на 9 декабря.

Политика •   •  21067 просмотра
Комитет поддержал обновленную версию законопроекта по криминализации контрабанды, включив предложения Минфина и бизнеса - Железняк

Ракетный удар рф по Днепропетровской области: количество пострадавших в Павлограде возросло до 8

Восемь человек получили ранения в Павлограде, Украина, в результате российского ракетного обстрела, двое из них в тяжелом состоянии, также сообщается о повреждении инфраструктуры.

Война •   •  25852 просмотра
Ракетный удар рф по Днепропетровской области: количество пострадавших в Павлограде возросло до 8

Еще одно евроинтеграционное требование: Рада одобрила разрешение НАПК проверять приобретенное до госслужбы имущество

Украинский парламент принял закон, позволяющий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять активы, приобретенные чиновниками до поступления на государственную службу, что является одним из условий интеграции в ЕС.

Политика •   •  22877 просмотра
Еще одно евроинтеграционное требование: Рада одобрила разрешение НАПК проверять приобретенное до госслужбы имущество

медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна

Дмитрий медведев утверждает, что риск войны между россией и НАТО, которая может перерасти в Третью мировую войну, является самым высоким со времен Карибского кризиса. Он раскритиковал США за поддержку Украины и назвал ее "примитивным шантажом"

Политика •   •  22423 просмотра
медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна

О роли закупок в логистике рассказала руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина Екатерина Кузьмина

О роли закупок в логистике рассказала руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина Екатерина Кузьмина.

Новости Бизнеса •   •  13056 просмотра
О роли закупок в логистике рассказала руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина Екатерина Кузьмина

Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Посольство США в "зеленой зоне" Багдада было обстреляно 14 ракетами "Катюша", что нанесло материальный ущерб, но обошлось без жертв. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но предполагают связь с иранскими боевиками. Это первое нападение на посольство с 7 октября.

Новости Мира •   •  22194 просмотра
Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года.

Политика •   •  23865 просмотра
Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе

В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.

Новости Мира •   •  23798 просмотра
В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе