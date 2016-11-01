Рада во вторник может отменить решение о повышении зарплат депутатам

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть пакет законопроектов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и определиться с созданием печатных СМИ министерства обороны.

Кроме этого депутаты, в частности планируют определиться относительно усовершенствования процедуры применения санкций Национальным Советом, рассмотреть предложения Президента к законопроектам по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий и начисления субсидий пенсионерам и инвалидам и пакет вопросов, касающихся финансов и банковской деятельности.