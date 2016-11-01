Рада у вівторок може скасувати рішення про підвищення зарплат депутатам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада у вівторок вчергове спробує затвердити порядок денний п’ятої сесії та може скасувати рішення про підвищення зарплат народним депутатам. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути пакет законопроектів, які стосуються житлово-комунального господарства та визначитися щодо створення друкованих ЗМІ міністерства оборони.
Крім цього депутати, зокрема планують визначитися стосовно удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою, розглянути пропозиції Президента до законопроектів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків та нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам та пакет питань, які стосуються фінансів і банківської діяльності.