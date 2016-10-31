Рада на этой неделе планирует обратиться к ЕП относительно "безвиза" для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Верховная Рада на текущей пленарной неделе планирует обратиться к Европейскому парламенту относительно принятия решения о либерализации визового режима с ЕС для граждан Украины. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что в парламенте создана рабочая группа, которая будет готовить обращение к Европарламенту, чтобы решение о безвизовом режиме было принято к годовщине начала Евромайдана.
"Я думаю, что мы, если не во вторник, то в четверг сможем совместно выйти на это решение и дать публичное обращение, потому что действительно Украина выполнила весь блок вопросов, который был перед нами поставлен. Ни одна страна не имела столько требований по выполнению безвизового режима, сколько было у Украины", - подчеркнул А.Парубий.
Ранее А.Парубий и евродепутат Э.Брок призвали ЕП проголосовать за "безвиз" для Украины до 21 ноября.
Напомним, Президент П.Порошенко ранее заявил, что Украина выполнила все 144 требования для "безвиза".