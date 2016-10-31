Рада цього тижня планує звернутися до ЄП щодо "безвізу" для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Верховна Рада на поточному пленарному тижні планує звернутися до Європейського парламенту щодо ухвалення рішення про лібералізацію візового режиму з ЄС для громадян України. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що у парламенті створено робочу групу, яка готуватиме звернення до Європарламенту з тим, щоб рішення про безвізовий режим було прийнято до річниці початку Євромайдану.
“Я думаю, що ми, якщо не у вівторок, то у четвер зможемо спільно вийти на це рішення і дати публічне звернення, бо справді Україна виконала весь блок питань, який був перед нами поставлений. Ні одна країна не мала стільки вимог щодо виконання безвізового режиму, аніж це мала Україна”, - наголосив А.Парубій.
Раніше А.Парубій і євродепутат Е.Брок закликали ЄП проголосувати за "безвіз" для України до 21 листопада.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко раніше заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для "безвізу".