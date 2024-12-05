Рада сделала еще два шага по имплементации Римского устава

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта об уголовной ответственности за международные преступления, которые необходимы для имплементации Римского устава. В частности, планируется ввести наказание за преступление агрессии и геноцида, преступления против человечности и за непринятие военным командиром мер для предотвращения международного преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карты законопроектов №11538 и №11539.

Детали

"№11538-согласование уголовного законодательства с римским уставом. За основу (238). №11539-изменения в УК Украины относительно Римского устава. За основу (240)", - сообщил Железняк.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту №11538, его целью является "приведение национального уголовного законодательства Украины в полное соответствие с требованиями Римского устава Международного уголовного суда для обеспечения справедливого, необходимого и неотвратимого наказания лиц, совершающих международные преступления".

Законопроектом определяются основание и границы уголовной ответственности за международные преступления.

"Этот закон применяется к международным преступлениям, совершенным гражданами Украины, лицами без гражданства или иностранцами на территории Украины или за пределами территории Украины", - говорится в документе.

К лицу, признанному виновным в совершении международного преступления, могут быть применены следующие виды основных наказаний:

лишение свободы на срок до тридцати лет;

пожизненное лишение свободы.

К лицу, признанному виновным в совершении международного преступления, может быть применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

В частности, законопроект вводит наказание за "преступление геноцида", то есть умышленно совершенное с целью уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

убийство человека, принадлежащего к одной из следующих групп;

тяжкое телесное повреждение, изнасилование или другое действие сексуального характера, совершенное при отсутствии добровольного согласия потерпевшего лица, пытки или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение в отношении людей, принадлежащих к одной из следующих групп;

заведомо создание для одной из таких групп условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение;

принятие мер, направленных на предотвращение деторождения в одной из следующих групп;

осуществление насильственной передачи ребенка из одной из таких групп в другую.

За такое преступление предусматривается наказание лишением свободы на срок от двадцати до тридцати лет или пожизненным лишением свободы.

Такое же наказание устанавливается и за"руководство совершением преступления геноцида, то есть умышленное совершение лицом, фактически осуществлявшим руководство политической или военной деятельностью государства или контролировавшим такую деятельность, лично или совместно с другим лицом или через другое лицо".

Это может быть разработка плана совершения преступления геноцида; участие в принятии политического решения относительно его совершения; предписание совершить преступление геноцида; побуждение к совершению такого преступления или управление действиями, образующими преступление геноцида.

За публичные призывы к преступлению геноцида или его оправдания или отрицания предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

За преступление против человечности в форме умышленного убийства или истребления другого лица в рамках широкомасштабного или системного нападения, заведомо направленного против гражданского населения, – наказывается лишением свободы на срок от двадцати до тридцати лет или пожизненным лишением свободы.

Преступление против человечности в других формах, которое может быть выражено в форме порабощения, депортации или насильственного перемещения населения, рабства, торговли людьми и т. д. влечет за собой наказание в виде лишения свободы от двадцати до тридцати лет.

За военное преступление в форме убийства, то есть расстрел военнопленных предусматривается наказание в виде лишения свободы от двадцати до тридцати лет, или пожизненным заключением.

Также вводится ответственность за преступление агрессии, предусматривающее совершение умышленно лицом, которое, имеет возможность фактически осуществлять руководство политической или военной деятельностью государства или контролировать такую деятельность, лично или совместно с другим лицом или через другое лицо.

За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двадцати до тридцати лет или пожизненным лишением свободы.

Наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет будет применяться за пропаганду акта агрессии, то есть публичные призывы к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта; изготовление материалов с призывами к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта; распространение или публичное использование материалов с призывами к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта и тому подобное.

Кроме того, авторы предлагают установить ответственность командира (начальника) за международные преступления подчиненных.

Так, непринятие военным командиром или лицом, которое фактически действует как военный командир, который знал или при сложившихся обстоятельствах должен был знать, что военные силы совершили или намеревались совершить преступление, вследствие его неспособности осуществлять надлежащий контроль над такими силами, всех необходимых и разумных мер в пределах своих полномочий для:

предотвращение такого преступления;

прекращение его совершения;

передачи этого вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования.

Наказывается лишением свободы на срок от двадцати до тридцати лет.

Законопроект №11539 технический и вносит изменения в Уголовный кодекс в части того, что составы преступления определялись не только в УК, а в целом – в "законодательстве Украины об уголовной ответственности".

Напомним

Верховная Рада поддержала законопроект о ратификации Римского устава.

Верховная Рада приняла в целом законопроект Президента Украины Владимира Зеленский, который направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления.