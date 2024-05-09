Рада сделала шаг для старта проекта "Земельный банк" - ФГИУ

Верховная Рада утвердила распределение доходов от аренды государственных земель, что должно способствовать пополнению внутренних резервов госбюджета и позволит привлечь дополнительные средства на финансирование Сил обороны. Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль, передает УНН.

Детали

Из-за принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду. Теперь 90% от таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты - сообщил Коваль.

Он отметил, что это позволит:

значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через "Земельный банк";

сохранить поступления местных бюджетов на текущем уровне;



перспективно увеличить доходы местных бюджетов за счет вывода из тени арендных отношений.



В условиях военного положения такие изменения усилят наши внутренние резервы. Это дополнительные средства в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны Украины - добавил Коваль.

Напомним

Политолог Руслан Бортник заявил, что Национальная академия аграрных наук много лет распоряжалась значительными земельными активами, что создало основания для коррупционных схем. Сейчас самое время изъять земли, которые не используются для исследовательских целей, и передать их военнослужащим ВСУ.