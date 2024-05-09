Рада зробила крок для старту проєкту “Земельний банк” - ФДМУ
Київ • УНН
Верховна Рада затвердила розподіл надходжень від оренди державних земель, згідно з яким 90% надходжень спрямовуються до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів, що збільшить доходи державного бюджету та надасть додаткові кошти для фінансування Збройних Сил України.
Верховна Рада затвердила розподіл доходів від оренди державних земель, що має сприяти поповненню внутрішніх резервів держбюджету та дозволить залучити додаткові кошти на фінансування Сил оборони. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль, передає УНН.
Деталі
Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду. Тепер 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів
Він зазначив, що це дозволить:
- значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через “Земельний банк”;
- зберегти надходження місцевих бюджетів на поточному рівні;
- перспективно збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок виведення з тіні орендних відносин.
В умовах воєнного стану такі зміни посилять наші внутрішні резерви. Це додаткові кошти до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України
Нагадаємо
Політолог Руслан Бортник заявив, що Національна академія аграрних наук багато років розпоряджалася значними земельними активами, що створило підстави для корупційних схем. Зараз саме час вилучити землі, які не використовуються для дослідницьких цілей, і передати їх військовослужбовцям ЗСУ.