Рада продлила работу ВСК по расследованию возможной коррупции в отношении деятельности ДПС и таможенной службы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада поддержала предложение о принятии в целом проекта постановления № 4263 по отчету Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, отчет ВСК в совете представил заместитель председателя партии “Батькивщина”, народный депутат Иван Крулько.

“ВСК за период работы установлено, что наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты НДС является формирование фиктивного налогового кредита, получившего название „скрутка“. Объемы скрутки составляли около 2,5 млрд грн ежемесячно. Вместе за период деятельности ГФС и Государственной налоговой службы по январь 2019 — март 2020 года субъектами хозяйствования сформирован и использован фиктивного НДС в размере не менее 28,5 млрд грн”, — сказал нардеп.

По его словам, предварительный отчет, зарегистрирован как проект постановления ВР поддержали и подписали представители всех депутатских фракций, входящих во Временную следственную комиссию.

Напомним, ранее Регламентный комитет Верховной Рады поддержал создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

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