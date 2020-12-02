Рада продовжила роботу ТСК з розслідування можливої корупції щодо діяльності ДПС та митної служби

Так, звіт ТСК у раді представив заступник Голови партії “Батьківщина”, народний депутат Іван Крулько.

“ТСК за період роботи встановлено, що найбільш поширеною схемою ухилення від сплати ПДВ є формування фіктивного податкового кредиту, який отримав назву „скрутка“. Осяги скрутки складали близько 2,5 млрд грн щомісяця. Разом за період діяльності ДФС і Державної податкової служби за січень 2019 — березень 2020 року суб’єктами господарювання сформовано та використано фіктивного ПДВ на суму щонайменше 28,5 млрд грн”, — сказав нардеп.

З його слів, попередній звіт, зареєстрований як проект постанови ВР, підтримали і підписали представники усіх депутатських фракцій, які входять до Тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, раніше Регламентний комітет Верховної Ради підтримав створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.