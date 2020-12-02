Рада продовжила роботу ТСК з розслідування можливої корупції щодо діяльності ДПС та митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада підтримала пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови № 4263 щодо звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, звіт ТСК у раді представив заступник Голови партії “Батьківщина”, народний депутат Іван Крулько.
“ТСК за період роботи встановлено, що найбільш поширеною схемою ухилення від сплати ПДВ є формування фіктивного податкового кредиту, який отримав назву „скрутка“. Осяги скрутки складали близько 2,5 млрд грн щомісяця. Разом за період діяльності ДФС і Державної податкової служби за січень 2019 — березень 2020 року суб’єктами господарювання сформовано та використано фіктивного ПДВ на суму щонайменше 28,5 млрд грн”, — сказав нардеп.
З його слів, попередній звіт, зареєстрований як проект постанови ВР, підтримали і підписали представники усіх депутатських фракцій, які входять до Тимчасової слідчої комісії.
Нагадаємо, раніше Регламентний комітет Верховної Ради підтримав створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.