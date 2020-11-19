Раді пропонують утворити ТСК з розслідування пожеж на Луганщині

"Направлення чергових депутатських звернень для отримання ще одних відписок не змусить відповідальних посадових осіб вжити необхідних заходів, аби не допустити більше таких пожеж. Тому і пропонується, щоби ВРУ створила ТСК! Сподіваємося, що найближчими пленарними тижнями документ набере необхідну кількість голосів, і розпочнеться повноцінна робота з розслідування пожеж на Луганщині", – наголосив ініціатор постанови, нардеп Максим Ткаченко.

Також додається, що цього року пожежі на Луганщині виникали двічі. Внаслідок першої, в липні, вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу, а це 10% загальної площі лісового масиву області. Тоді загинуло 6 осіб, по допомогу до лікарні звернулася 71 особа, 25 осіб було шпиталізовано, згоріло 80 дач і 45 будинків.

Під час другої (30 вересня – початок жовтня) було охоплено вогнем 20 тисяч гектарів, до зони ураження потрапили 32 населених пункти, було знищено понад 600 житлових будинків, 11 осіб загинуло, 19 постраждало та 150 було евакуйовано.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.