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Раде предлагают создать ВСК по расследованию пожаров в Луганской области

Раде предлагают создать ВСК по расследованию пожаров в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 13961 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады поддержал создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал партии "Слуга народа".

"Направление очередных депутатских обращений для получения еще одних отписок не заставит ответственных должностных лиц принять необходимые меры, чтобы не допустить больше таких пожаров. Поэтому и предлагается, чтобы ВРУ создала ВСК! Надеемся, что в ближайшие пленарные недели документ наберет необходимое количество голосов, и начнется полноценная работа по расследованию пожаров в Луганской области", - отметил инициатор постановления, нардеп Максим Ткаченко.

Также добавляется, что в этом году пожары в Луганской области возникали дважды. Вследствие первого, в июле, выгорело около 5 тысяч гектаров леса, а это 10% общей площади лесного массива области. Тогда погибли 6 человек, за помощью в больницу обратился 71 человек, 25 человек были госпитализированы, сгорело 80 дач и 45 домов.

Во время второго (30 сентября - начало октября) было охвачено огнем 20 тысяч гектаров, в зону поражения попали 32 населенных пункта, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли, 19 пострадали и 150 были эвакуированы.

Напомним, Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

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