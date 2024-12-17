Рада продлила налоговые и таможенные льготы: что предполагается
Киев • УНН
Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на 2025 год, включая импорт дронов и комплектующих. Закон также предусматривает поддержку волонтеров, льготы для кино и изменения по экостандартам транспорта.
Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на 2025 год, включая импорт дронов и комплектующих, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе по дронам и комплектующим. Законопроекты об изменениях в Налоговый №12266 и Таможенный кодекс №12267 - «за» сразу в целом - 331 налоговый и 335 таможенный», - сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По словам нардепа, они предусматривают следующее:
- Освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.
- Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и т.д. (перечень в пункте 9-24 «Заключительных положений» ТКУ).
- Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.
- Отсрочка до 01.01.2027 перехода на экостандарты Евро-6 для ТС (а должны были бы действовать уже с 2025 года).
- Поддержку благотворителей и волонтеров:
▪️ возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;
▪️ собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
▪️ льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).
- Продление НДС-льгот для украинского кино на время военного положения.
- Отмена оценки для рынка подержанных авто.
- Полная фискализация игорного бизнеса.
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