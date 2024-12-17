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Рада продлила налоговые и таможенные льготы: что предполагается

Рада продлила налоговые и таможенные льготы: что предполагается

Киев  •  УНН

 • 1288 просмотра

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Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на 2025 год, включая импорт дронов и комплектующих. Закон также предусматривает поддержку волонтеров, льготы для кино и изменения по экостандартам транспорта.

Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на 2025 год, включая импорт дронов и комплектующих, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе по дронам и комплектующим. Законопроекты об изменениях в Налоговый №12266 и Таможенный кодекс №12267 - «за» сразу в целом - 331 налоговый и 335 таможенный», - сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По словам нардепа, они предусматривают следующее:

- Освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.

- Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и т.д. (перечень в пункте 9-24 «Заключительных положений» ТКУ).

- Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.

- Отсрочка до 01.01.2027 перехода на экостандарты Евро-6 для ТС (а должны были бы действовать уже с 2025 года).

- Поддержку благотворителей и волонтеров:

▪️ возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;

▪️ собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;

▪️ льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).

- Продление НДС-льгот для украинского кино на время военного положения.

- Отмена оценки для рынка подержанных авто.

- Полная фискализация игорного бизнеса.

В Украине отменяются определенные налоговые льготы и возвращаются проверки бизнеса: что стоит знать31 июл. 2023, 19:40 • 478266 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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