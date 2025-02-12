Рада приняла новый закон о государственной тайне: что изменится

Верховная Рада поддержала законопроект №11394 о государственной тайне 290 голосами, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в среду, пишет УНН.

Рада поддержала законопроект о государственной тайне (№11394). "За" - 290 депутатов - написал нардеп Гончаренко в Telegram.

Что предусматривается

К государственной тайне, по данным нардепа, теперь будет относиться:

информация об организации, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры;

информация о создании материально-технического резерва для реагирования и ликвидации последствий на объектах критической инфраструктуры.

Рада хочет засекретить данные об организации защиты критической инфраструктуры