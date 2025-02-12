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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада приняла новый закон о государственной тайне: что изменится

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Верховная Рада поддержала законопроект №11394 о государственной тайне 290 голосами. Документ предусматривает засекречивание информации о защите и материально-техническом обеспечении объектов критической инфраструктуры.

Верховная Рада поддержала законопроект №11394 о государственной тайне 290 голосами, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в среду, пишет УНН.

Рада поддержала законопроект о государственной тайне (№11394). "За" - 290 депутатов

- написал нардеп Гончаренко в Telegram.

Что предусматривается

К государственной тайне, по данным нардепа, теперь будет относиться:

  • информация об организации, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры; 
    • информация о создании материально-технического резерва для реагирования и ликвидации последствий на объектах критической инфраструктуры.

      Рада хочет засекретить данные об организации защиты критической инфраструктуры08.01.25, 14:01 • 21104 просмотра

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      политика
      aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
      verkhovna-radaВерховная Рада

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