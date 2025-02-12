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15 березня, 19:03 • 129793 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Рада ухвалила новий закон про державну таємницю: що зміниться

Рада ухвалила новий закон про державну таємницю: що зміниться

Київ • УНН

 • 44195 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами. Документ передбачає засекречення інформації про захист та матеріально-технічне забезпечення об'єктів критичної інфраструктури.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у середу, пише УНН.

Рада підтримала законопроєкт про державну таємницю (№11394). "За" - 290 депутатів

- написав нардеп Гончаренко у Telegram.

Що передбачається

До державної таємниці, за даними нардепа, тепер належатиме:

  • інформація про організацію, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури; 
    • інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування та ліквідації наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

      Рада хоче засекретити дані про організацію захисту критичної інфраструктури08.01.25, 14:01 • 21314 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Політика
      oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
      verkhovna-radaВерховна Рада

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