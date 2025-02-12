Рада ухвалила новий закон про державну таємницю: що зміниться
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами. Документ передбачає засекречення інформації про захист та матеріально-технічне забезпечення об'єктів критичної інфраструктури.
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у середу, пише УНН.
Рада підтримала законопроєкт про державну таємницю (№11394). "За" - 290 депутатів
Що передбачається
До державної таємниці, за даними нардепа, тепер належатиме:
- інформація про організацію, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури;
- інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування та ліквідації наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.
Рада хоче засекретити дані про організацію захисту критичної інфраструктури08.01.25, 14:01 • 21314 переглядiв