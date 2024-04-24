Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в целом правительственный законопроект №11130, которым изменяется порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и уточняется вопрос состава суда по делам против чиновников, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект.

Парламент принял сразу в целом №11130 о частичном единоличном рассмотрении дел в ВАКС против коллегиального рассмотрения если обвиняемый топ-чиновник.ЗА - 286 - написал Желензяк.

Как сообщал УНН, если раньше дело в первой инстанции рассматривала коллегия из трех судей, то теперь слушать будет один судья.

При этом, как указал Железняк, предусматривается возможность рассматривать дела тремя судьями только по ходатайству обвиняемого, если:

за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет;

уголовное производство в отношении Президента Украины, полномочия которого прекращены, народный депутат Украины, Премьер-министр Украины, член Кабинета Министров Украины, Генеральный прокурор, Председатель Службы безопасности Украины, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование



Как отмечал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект предусмотрен Планом для реализации программы Ukraine Facility и «направлен на совершенствование законодательства для более эффективной борьбы с коррупцией в части повышения эффективности и обеспечения надлежащего судебного рассмотрения уголовных производств».