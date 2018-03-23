Рада послушает правительство и планирует определиться по измененям в закон о высшем образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии планируют определиться относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины студентам вузов и рассмотреть изменения в закон о высшем образовании.
Завершится текущая пленарная неделя традиционно выступлениями парламентариев в разном.
Напомним, Рада внесла изменения в законодательство для проведения финала Лиги Чемпионов.