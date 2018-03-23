Рада послухає уряд та планує визначитися щодо змін до закону про вищу освіту

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п'ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також парламентарі планують визначитися щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України студентам вишів та розглянути зміни до закону про вищу освіту.

Завершиться поточний пленарний тиждень традиційно виступами парламентарів у різному.

Нагадаємо, Рада внесла зміни до законодавства для проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

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