Рада предварительно одобрила криминализацию вывоза из Украины противоэпидемических товаров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77821 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91864 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100808 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94704 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103935 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106250 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131244 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада предварительно одобрила криминализацию вывоза из Украины противоэпидемических товаров

Рада предварительно одобрила криминализацию вывоза из Украины противоэпидемических товаров

Киев  •  УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3271 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

Такие действия будут караться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров. Действия, совершенные повторно, будут караться штрафом от 20 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Украинские Национальные Новости

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