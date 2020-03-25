В Україні планують ввести кримінальну відповідальність за незаконний експорт протиепідемічних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів України вносить до Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Уряд вносить до ВР законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення. Сподіваюсь, парламент підтримує нашу пропозицію", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд робить все, щоб карантин та міри проти поширення коронавірусу "менше били по гаманцях українців".
Таким чином, за вивезення протиепідемічних товарів у значному розмірі — максимальна санкція статті передбачатиме до 3 років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі — від 3 до 6 років позбавлення волі.
Як раніше повідомлялося в УНН, сьогодні, 25 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Кабміну. Урядовці розглянуть питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусу в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції.