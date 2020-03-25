В Украине планируют ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Правительство вносит в ВР законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. Надеюсь, парламент поддерживает наше предложение", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство делает все, чтобы карантин и меры против распространения коронавируса "меньше били по кошелькам украинцев".
Таким образом, за вывоз противоэпидемических товаров в значительном размере - максимальная санкция статьи предусматривать до 3 лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от 3 до 6 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось в УНН, сегодня, 25 марта, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Кабмина. Чиновники рассмотрят вопросы, связанные с карантином и распространением коронавируса в Украине, трансплантологии и денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции.