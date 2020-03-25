Сьогодні відбудеться засідання уряду: порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Кабміну. Урядовці розглянуть питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусу в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний Кабміну.
Так, урядовці планують розглянути проект закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення”.
Окрім того, планується до розгляду низка проектів постанов, зокрема, про особливості надання житлових субсидій.
На розгляді також проекти постанов, що пов’язані з попередженням поширення коронавірусної інфекції в Україні:
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- Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів;
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- Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
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- Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя.
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Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представить на засіданні проект постанови про затвердження Порядку отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації.
Також планують розглянути проекти розпоряджень Кабінету міністрів України, такі як:
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- Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції;
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- Про схвалення звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.
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Нагадаємо, уряд України у вівторок, 24 березня, зареєстрував у Верховній Раді оновлений проект закону про вдосконалення деяких механізмів щодо регулювання банківської діяльності.