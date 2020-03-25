Сьогодні відбудеться засідання уряду: порядок денний

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Кабміну. Урядовці розглянуть питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусу в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний Кабміну.