Сегодня состоится заседание правительства: повестка дня

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Кабмина. Члены правительства рассмотрят вопросы, связанные с карантином и распространением коронавируса в Украине, трансплантологии и денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня Кабмина.