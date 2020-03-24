Прем'єр анонсував створення стратегічної платформи для подолання викликів від коронавірусу

КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення відкритої стратегічної платформи, яка має стати "мозковим центром" для реагування на виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції у країні. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.