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Прем'єр анонсував створення стратегічної платформи для подолання викликів від коронавірусу

Київ • УНН

 • 15731 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення відкритої стратегічної платформи, яка має стати "мозковим центром" для реагування на виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції у країні. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Пандемія коронавірусу і економічна криза — одні з найсерйозніших викликів за всю історію існування України. Вони вже змінили наше життя, наш побут і нашу роботу. Віддалена робота, соціальне дистанціювання, зміна умов для бізнесу — нова реальність, у якій ми вже живемо”, — написав прем’єр.

“Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики. Для цього, уряду потрібна нова стратегія і спільні дії”, — додав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що сьогодні провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента.

“На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму. Це — „мозковий центр“ для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики, впорядкування антикризових дій і паралельно розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності”, — написав він.

“Центр об’єднає інтелектуальні потужності бізнесу та ключових аналітичних центрів. Вже долучилися Інститут економіки і прогнозування НАН України, Нова Країна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗА та інші. Запуск ініціативи координує команда Кирила Криволапа. Вона залучатиме представників аналітичних центрів, незалежних експертів та бізнесу до спільної роботи”, — розповів він.

Шмигаль закликав всіх об’єднатися і разом працювати на спільну мету — “подолати кризу та відновити економіку”.

Раніше Шмигаль заявив, що попри нові виклики, Уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики. А сама екоміка України — готова до потенційної економічної кризи, яка настане після завершення пандемії.

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