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Україна готова до потенційної економічної кризи - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Незважаючи на нові виклики, Уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

“Україна входить в турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція — рекордно низька, державний бюджет — збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%”, — зазначається у повідомленні.

“Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані”, — заявив Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економічна криза після закінчення пандемії буде складнішою, ніж у 2008 році — прем’єр

“Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, що впливатиме на курс гривні в квітні.

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