Україна готова до потенційної економічної кризи - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Незважаючи на нові виклики, Уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Україна входить в турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція — рекордно низька, державний бюджет — збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%”, — зазначається у повідомленні.
“Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані”, — заявив Шмигаль.
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“Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі”, — зазначається у повідомленні.
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