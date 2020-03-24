Украина готова к потенциальному экономическому кризису - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Несмотря на новые вызовы в связи с коронавирусом, Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Украина входит в турбулентные времена с гораздо сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция — рекордно низкая, государственный бюджет — сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%”, — отмечается в сообщении.
“Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленная, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии”, — заявил Шмыгаль.
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“Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме”, — отмечается в сообщении.
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