Украина готова к потенциальному экономическому кризису - Шмыгаль

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104611 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109253 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107895 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117500 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101818 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106041 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106793 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украина готова к потенциальному экономическому кризису - Шмыгаль

Украина готова к потенциальному экономическому кризису - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 19127 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Несмотря на новые вызовы в связи с коронавирусом, Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Украина входит в турбулентные времена с гораздо сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция — рекордно низкая, государственный бюджет — сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%”, — отмечается в сообщении.

“Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленная, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии”, — заявил Шмыгаль.

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“Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривни в апреле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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