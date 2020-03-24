Украина готова к потенциальному экономическому кризису - Шмыгаль

КИЕВ. 24 марта. УНН. Несмотря на новые вызовы в связи с коронавирусом, Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.