В НБУ розповіли, що впливатиме на курс гривні в квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На курс гривні в квітні впливатиме підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом і отримання цього фінансування. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“Серйозним фактором, який стабілізує і не лише валютний ринок, а і очікування всередині країни — це буде підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом і отримання того фінансування, яке сьогодні так потрібне бюджету. Чим скоріше ми це зробимо, як країна, і ми над цим зараз працюємо, тим швидше ми стабілізуємо ситуацію і всередині країни, і закриємо питання фінансування дефіциту бюджету, закриємо питання додаткового фінансування потреб медицини”, — сказала Катерина Рожкова, відповідаючи на питання, що впливатиме на курс гривні у квітні.
Вона зазначила, що МВФ та партнери підтверджують готовність підтримувати Україну. Для цього залишилось зробити декілька кроків, в тому числі — Верховній Раді України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.