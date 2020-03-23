В НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105258 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107969 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109902 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118439 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102013 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106190 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131696 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле

В НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле

Киев  •  УНН

 • 17617 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На курс гривны в апреле будет влиять подписания меморандума с Международным валютным фондом и получения этого финансирования. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.

“Серьезным фактором, стабилизирующим и не только валютный рынок, а и ожидания внутри страны — это будет подписание меморандума с Международным валютным фондом и получения того финансирования, которое сегодня так нужно бюджету. Чем скорее мы это сделаем, как страна, и мы над этим сейчас работаем, тем быстрее мы стабилизируем ситуацию и внутри страны, и закроем вопрос финансирования дефицита бюджета, закроем вопрос дополнительного финансирования потребностей медицины”, — сказала Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос, что будет влиять на курс гривны в апреле.

Она отметила, что МВФ и партнеры подтверждают готовность поддерживать Украину. Для этого осталось сделать несколько шагов, в том числе — Верховной Раде Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева о сотрудничестве Украины с МВФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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