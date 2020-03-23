В НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На курс гривны в апреле будет влиять подписания меморандума с Международным валютным фондом и получения этого финансирования. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“Серьезным фактором, стабилизирующим и не только валютный рынок, а и ожидания внутри страны — это будет подписание меморандума с Международным валютным фондом и получения того финансирования, которое сегодня так нужно бюджету. Чем скорее мы это сделаем, как страна, и мы над этим сейчас работаем, тем быстрее мы стабилизируем ситуацию и внутри страны, и закроем вопрос финансирования дефицита бюджета, закроем вопрос дополнительного финансирования потребностей медицины”, — сказала Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос, что будет влиять на курс гривны в апреле.
Она отметила, что МВФ и партнеры подтверждают готовность поддерживать Украину. Для этого осталось сделать несколько шагов, в том числе — Верховной Раде Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева о сотрудничестве Украины с МВФ.