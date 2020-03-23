Економічна криза після закінчення пандемії буде сильнішою, ніж у 2008 році - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна увійде в кризовий період після пандемії коронавірусу, який буде складніший, ніж під час світової економічної кризи 2008 року. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Всі макроекономічні параметри в нас значно міцніші, ніж були у 2008 році, коли розпочиналась фінансова криза”, — сказав Шмигаль.
На думку Шмигаля економічна криза після спаду пандемії коронавірусу очікується сильнішою, ніж у 2008 році.
Він додав, що наразі уряд корегує разом із міжнародними партнерами, зокрема і з МВФ, макроекономічні прогнози щодо України.
Він зазначив, що уряд переглядає бюджет та формує стабілізаційний фонд, з якого будуть покриті непередбачувані витрати під час епідемії.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.