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Економічна криза після закінчення пандемії буде сильнішою, ніж у 2008 році - прем'єр

Економічна криза після закінчення пандемії буде сильнішою, ніж у 2008 році - прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна увійде в кризовий період після пандемії коронавірусу, який буде складніший, ніж під час світової економічної кризи 2008 року. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Всі макроекономічні параметри в нас значно міцніші, ніж були у 2008 році, коли розпочиналась фінансова криза”, — сказав Шмигаль.

На думку Шмигаля економічна криза після спаду пандемії коронавірусу очікується сильнішою, ніж у 2008 році.

Він додав, що наразі уряд корегує разом із міжнародними партнерами, зокрема і з МВФ, макроекономічні прогнози щодо України.

Він зазначив, що уряд переглядає бюджет та формує стабілізаційний фонд, з якого будуть покриті непередбачувані витрати під час епідемії.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.

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