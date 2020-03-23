Економічна криза після закінчення пандемії буде сильнішою, ніж у 2008 році - прем'єр

КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна увійде в кризовий період після пандемії коронавірусу, який буде складніший, ніж під час світової економічної кризи 2008 року. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.