Экономический кризис после окончания пандемии будет сильнее, чем в 2008 году - премьер

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина войдет в кризисный период после пандемии коронавируса, который будет сложнее, чем во время мирового экономического кризиса 2008 года. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.