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Экономический кризис после окончания пандемии будет сильнее, чем в 2008 году - премьер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина войдет в кризисный период после пандемии коронавируса, который будет сложнее, чем во время мирового экономического кризиса 2008 года. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Все макроэкономические параметры у нас значительно крепче, чем были в 2008 году, когда начинался финансовый кризис”, — сказал Шмыгаль.

По мнению Шмыгаля экономический кризис после спада пандемии коронавируса ожидается сильнее, чем в 2008 году.

Он добавил, что сейчас правительство корректирует вместе с международными партнерами, в частности с МВФ, макроэкономические прогнозы по Украине.

Он отметил, что правительство пересматривает бюджет и формирует стабилизационный фонд, из которого будут покрыты непредвиденные расходы во время эпидемии.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса.

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