Премьер анонсировал создание стратегической платформы для преодоления вызовов от коронавируса

“Пандемия коронавируса и экономический кризис — одни из самых серьезных вызовов за всю историю существования Украины. Они уже изменили нашу жизнь, наш быт и нашу работу. Удаленная работа, социальное дистанцирование, изменение условий для бизнеса — новая реальность, в которой мы уже живем”, — написал премьер.

“Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы. Для этого, правительству нужна новая стратегия и совместные действия”, — добавил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что сегодня провел видеовстречи с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента.

“На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма. Это — „мозговой центр“ для разработки совместных решений по реагированию на чрезвычайные вызовы, благоустройство антикризисных действий и параллельно разработки долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобального экономического нестабильности”, — написал он.

“Центр объединит интеллектуальные мощности бизнеса и ключевых аналитических центров. Уже присоединились Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Новая Страна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗА и другие. Запуск инициативы координирует команда Кирилла Криволапа. Она будет привлекать представителей аналитических центров, независимых экспертов и бизнеса к совместной работе”, — рассказал он.

Шмыгаль призвал всех объединиться и вместе работать на общую цель — “преодолеть кризис и восстановить экономику”.

Ранее Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы, Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. А сама екомика Украины — готова к потенциальному экономическому кризису, который наступит после завершения пандемии.