Рада попередньо схвалила криміналізацію вивезення з України протиепідемічних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроект №3271 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення. Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.
Такі дії каратимуться штрафом від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів. Дії, вчинені повторно, каратимуться штрафом від 20 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.
Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України вносить до Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.