Рада планирует запретить арестовывать средства полученные от международных финансовых организаций теплокоммунэнерго

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины: “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, “О теплоснабжении”, “Об исполнительном производстве” и установить запрет обращения взыскания и наложение ареста на средства водоканалов и теплокоммунэнерго, полученные от международных организаций в виде кредитов, займов на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в соответствующей сфере.

При этом предполагается, что зачисление средств международных финансовых организаций на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в соответствующей сфере осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров с МФО.

Как сообщал УНН, Верховная Рада отказалась рассматривать отсрочку представления электронных деклараций для активистов неправительственных организаций.