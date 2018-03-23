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Рада планує заборонити арештовувати кошти отримані від міжнародних фінансових організацій теплокомуненерго

Рада планує заборонити арештовувати кошти отримані від міжнародних фінансових організацій теплокомуненерго

Київ • УНН

 • 14320 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада планує заборонити арештовували кошти отримані від міжнародних фінансових організацій теплокомуненерго, водоканалів. За відповідне рішення у першому читанні проголосували 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України: “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про теплопостачання”, “Про виконавче провадження” та встановити заборону звернення стягнення та накладення арешту на кошти водоканалів та теплокомуненерго, отриманні від міжнародних організацій у вигляді кредитів, позик на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) у відповідній сфері.

При цьому передбачається, що зарахування коштів міжнародних фінансових організацій на поточні рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валютах, та використання таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) у відповідній сфері здійснюється згідно з умовами укладених договорів з МФО.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада відмовилася розглядати відтермінування подання електронних декларацій для активістів неурядових організацій.

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