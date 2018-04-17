Рада планирует определить перечень мер для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Верховная Рада планирует определить перечень мероприятий для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года. Парламентарии 236 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект о внесении изменений в программу вывода из эксплуатации, передает корреспондент УНН.
Документом, в частности, предлагается уточнить конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему (вместо "до 2012 года" - "до 2020 года").
Законопроект предусматривает, что на этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС осуществляются следующие основные меры:
поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков, хранилищ отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов;
обращение с отработанным ядерным топливом;
обращение с радиоактивными отходами;
демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов установок, которые не влияют на безопасность и не нужны для работы на дальнейших этапах;
укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ в окружающую среду;
надежная консервация частей установок, которые не демонтируются;
создание условий для обеспечения временного контролируемого хранения радиоактивных веществ на установках;
выполнение мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
охрана от пожаров.
Как сообщал УНН, Рада приняла за основу законопроект по снижению стоимости захоронения ядерных отходов.