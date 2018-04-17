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Рада планирует определить перечень мер для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Верховная Рада планирует определить перечень мероприятий для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года. Парламентарии 236 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект о внесении изменений в программу вывода из эксплуатации, передает корреспондент УНН.

Рада планирует определить перечень мер для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года

Документом, в частности, предлагается уточнить конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему (вместо "до 2012 года" - "до 2020 года").

Законопроект предусматривает, что на этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС осуществляются следующие основные меры:

поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков, хранилищ отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов;

обращение с отработанным ядерным топливом;

обращение с радиоактивными отходами;

демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов установок, которые не влияют на безопасность и не нужны для работы на дальнейших этапах;

укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ в окружающую среду;

надежная консервация частей установок, которые не демонтируются;

создание условий для обеспечения временного контролируемого хранения радиоактивных веществ на установках;

выполнение мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;

охрана от пожаров.

Как сообщал УНН, Рада приняла за основу законопроект по снижению стоимости захоронения ядерных отходов.

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