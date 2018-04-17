Рада планує визначити перелік заходів для зняття з експлуатації ЧАЕС до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Верховна Рада планує визначити перелік заходів для зняття з експлуатації ЧАЕС до 2020 року. Парламентарі 236 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект про внесення змін до програми виведення з експлуатації ЧАЕС, передає кореспондент УНН.
Документом, зокрема, пропонується уточнити кінцевий термін здійснення першочергових заходів на етапі припинення експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (замість “до 2012 року” — “до 2020 року”).
Законопроект передбачає, що на етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
поводження з радіоактивними відходами;
демонтаж зовнішніх відносно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
виконання заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;
охорона від пожеж.
Як повідомляв УНН, Рада ухвалила за основу законопроект щодо зниження вартості захоронення ядерних відходів.