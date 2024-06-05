Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9593.

Детали

"№9593-запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. За основу-248", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, во время чрезвычайного и военного положения запрещается разборка (демонтаж) электронных коммуникационных сетей или их частей, кроме как по решению поставщика электронных коммуникационных сетей и услуг или по решению суда.

Также документ предусматривает, что местные администрации в пределах своих полномочий будут содействовать поставщикам электронных коммуникационных сетей и / или услуг в обеспечении устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей и предоставления электронных коммуникационных услуг, могут оказывать помощь в ликвидации повреждений, возникших в результате стихийного бедствия, и в устранении их последствий, в приобретении необходимых материальных ресурсов, а также способствуют в предоставлении для этих целей рабочей силы, транспортных и других технических средств.

В пояснительной записке, авторы обосновывая необходимость принятия законопроекта, привели пример, который произошел в Сумской области в июле 2023 года.

Тогда представители облэнерго демонтировали электронные коммуникационные сети, которые размещены на их опорах и с использованием которых обеспечивается предоставление электронных коммуникационных услуг, в т. ч. услуг доступа к интернету, абонентам на территории Сумской области.

"Вследствие этого, поставщик электронных коммуникационных услуг понес дополнительные расходы, связанные с восстановлением связи, а абоненты под угрозой прекращения предоставления электронных коммуникационных услуг на определенный период. И такие негативные случаи имеют место не только в действиях представителей облэнерго, но и в действиях других владельцев инфраструктуры объектов доступа", - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в отношении работников предприятий топливно-энергетического комплекса и сферы цифровизации, в частности, электронных коммуникационных услуг.