Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9593.
Детали
"№9593-запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. За основу-248", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, во время чрезвычайного и военного положения запрещается разборка (демонтаж) электронных коммуникационных сетей или их частей, кроме как по решению поставщика электронных коммуникационных сетей и услуг или по решению суда.
Также документ предусматривает, что местные администрации в пределах своих полномочий будут содействовать поставщикам электронных коммуникационных сетей и / или услуг в обеспечении устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей и предоставления электронных коммуникационных услуг, могут оказывать помощь в ликвидации повреждений, возникших в результате стихийного бедствия, и в устранении их последствий, в приобретении необходимых материальных ресурсов, а также способствуют в предоставлении для этих целей рабочей силы, транспортных и других технических средств.
В пояснительной записке, авторы обосновывая необходимость принятия законопроекта, привели пример, который произошел в Сумской области в июле 2023 года.
Тогда представители облэнерго демонтировали электронные коммуникационные сети, которые размещены на их опорах и с использованием которых обеспечивается предоставление электронных коммуникационных услуг, в т. ч. услуг доступа к интернету, абонентам на территории Сумской области.
"Вследствие этого, поставщик электронных коммуникационных услуг понес дополнительные расходы, связанные с восстановлением связи, а абоненты под угрозой прекращения предоставления электронных коммуникационных услуг на определенный период. И такие негативные случаи имеют место не только в действиях представителей облэнерго, но и в действиях других владельцев инфраструктуры объектов доступа", - говорится в пояснительной записке.
Напомним
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