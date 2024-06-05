ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 11:55  •  866 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9593.

Детали

"№9593-запрет демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения. За основу-248", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, во время чрезвычайного и военного положения запрещается разборка (демонтаж) электронных коммуникационных сетей или их частей, кроме как по решению поставщика электронных коммуникационных сетей и услуг или по решению суда.

Также документ предусматривает, что местные администрации в пределах своих полномочий будут содействовать поставщикам электронных коммуникационных сетей и / или услуг в обеспечении устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей и предоставления электронных коммуникационных услуг, могут оказывать помощь в ликвидации повреждений, возникших в результате стихийного бедствия, и в устранении их последствий, в приобретении необходимых материальных ресурсов, а также способствуют в предоставлении для этих целей рабочей силы, транспортных и других технических средств.

В пояснительной записке, авторы обосновывая необходимость принятия законопроекта, привели пример, который произошел в Сумской области в июле 2023 года.

Тогда представители облэнерго демонтировали электронные коммуникационные сети, которые размещены на их опорах и с использованием которых обеспечивается предоставление электронных коммуникационных услуг, в т. ч. услуг доступа к интернету, абонентам на территории Сумской области.

"Вследствие этого, поставщик электронных коммуникационных услуг понес дополнительные расходы, связанные с восстановлением связи, а абоненты под угрозой прекращения предоставления электронных коммуникационных услуг на определенный период. И такие негативные случаи имеют место не только в действиях представителей облэнерго, но и в действиях других владельцев инфраструктуры объектов доступа", - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в отношении работников предприятий топливно-энергетического комплекса и сферы цифровизации, в частности, электронных коммуникационных услуг.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина
sumyСумы
Эксклюзив
Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"
  •  1991 просмотра

Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  13363 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  51026 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  73562 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  74412 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  47592 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  51060 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  52700 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  50680 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  48249 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Новости по теме
Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

  •  866 просмотра
Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

  •  1252 просмотра
В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

  •  1405 просмотра
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Эксклюзив

  •  11864 просмотра
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

  •  3932 просмотра
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

  •  4394 просмотра
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

  •  5319 просмотра
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

  •  5016 просмотра
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

  •  4911 просмотра
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

  •  7054 просмотра

Популярные

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  107850 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  117931 просмотра
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

  •  98216 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

  •  110973 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

  •  26430 просмотра

Публикации

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  107850 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  117931 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  140139 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

4 июня 2024, 07:53  •  148213 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  165260 просмотра

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.

Война •   •  866 просмотра
Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Во Львове полицейская машина перевернулась после столкновения с двумя другими автомобилями, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четверо правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  1252 просмотра
Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.

Новости Мира •   •  1405 просмотра
В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.

Экономика •   •  11864 просмотра
Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.

Общество •   •  3932 просмотра
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

В Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую накануне волной снесло с пирса.

Общество •   •  4394 просмотра
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатическая работа по обеспечению широкого участия и успеха саммита мира для Украины идет "полным ходом".

политика •   •  5319 просмотра
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.

политика •   •  5016 просмотра
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Верховная Рада (парламент Украины) приняла законопроект о введении электронных билетов на автомобильный и городской электротранспорт 256 голосами "за".

Общество •   •  4911 просмотра
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Тайвань запретил экспорт нитроцеллюлозной продукции с содержанием азота ниже 12,2% в рф и беларусь, чтобы устранить лазейки в Международном экспортном контроле и предотвратить потенциальное использование в производстве оружия.

Война •   •  7054 просмотра
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки