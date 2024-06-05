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Рада планує заборонити демонтаж електронних комунікаційних мереж під час війни: законопроєкт ухвалено за основу

Рада планує заборонити демонтаж електронних комунікаційних мереж під час війни: законопроєкт ухвалено за основу

Київ • УНН

 • 17121 перегляди

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж під час надзвичайних ситуацій, НС та воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9593.

Деталі

"№9593 - заборона демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. За основу - 248", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, під час надзвичайного та воєнного стану забороняється розбирання (демонтаж) електронних комунікаційних мереж чи їх частин, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та послуг чи за рішенням суду.

Також документ передбачає, що місцеві адміністрації в межах своїх повноважень сприятимуть постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг у забезпеченні сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, можуть надавати допомогу в ліквідації пошкоджень, що виникли внаслідок стихійного лиха, і в усуненні їх наслідків, у придбанні необхідних матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні для цих цілей робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.

В пояснювальній записці, автори обґрунтовуючи необхідність ухвалення законопроєкту, навели приклад, який стався у Сумській області у липні 2023 року.

Тоді представники обленерго демонтували електронні комунікаційні мережі, які розміщені на їх опорах та з використанням яких забезпечується надання електронних комунікаційних послуг, в т.ч. послуг доступу до інтернету, абонентам на території Сумської області.

"Внаслідок цього, постачальник електронних комунікаційних послуг поніс додаткові витрати, пов’язані з відновленням зв’язку, а абоненти під загрозою припинення надання електронних комунікаційних послуг на певний період. І такі негативні випадки мають місце не лише в діях представників обленерго, а й в діях інших власників інфраструктури об’єктів доступу", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних щодо працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та сфери цифровізації, зокрема, електронних комунікаційних послуг.

Павло Башинський

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