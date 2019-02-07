Рада после открытия сразу ушла на перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Заседание Верховной Рады Украины открылось при высокой явке парламентариев, однако по требованию двух фракций спикер сразу объявил перерыв до 10.30. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Перед началом заседания Верховной Рады зарегистрировалось 373 народных депутатов. Высокая явка продиктована тем, что сегодня на повестке дня стоят изменения в Конституцию, для чего необходимо минимум 300 голосов.
"Я сейчас вынужден объявить перерыв до 10.30", - заявил председатель ВРУ, объяснив, что перерыв объявлен по требованию двух фракций - Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины". В это время, как пояснил спикер Рады, он проведет переговоры с главами фракций в своем кабинете.
Напомним, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.