Рада після відкриття відразу пішла на перерву

Перед початком засідання Верховної Ради зареєструвалось 373 народних депутатів. Висока явка продиктована тим, що сьогодні на порядку денному стоять зміни до Конституції, для чого необхідно мінімум 300 голосів.

"Я зараз змушений оголосити перерву до 10.30", - заявив голова ВРУ, пояснивши, що перерва оголошена за вимогою двох фракцій – Радикальної партії Олега Ляшка і "Батьківщини". В цей час, як пояснив спікер Ради, він проведе перемовини з головами фракцій у своєму кабінеті.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект 9037 "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.