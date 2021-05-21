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Рада поддержала законопроект о назначении и увольнении директора НАБУ

Киев • УНН

 • 18031 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада в пятницу, 21 мая, приняла в первом чтении законопроект № 5459-1, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство. Решение поддержало 288 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект о назначении и увольнении директора НАБУ

Цитата:

"Закон очень прост. У нас есть НАБУ, оно действительно независимое. Но Конституционный Суд признал, что, к сожалению, некоторые нормы этого закона не являются конституционным. Поэтому фактически закон очень простой, он подчиняет НАБУ непосредственно Кабинету министров Украины", - отметил народный депутат Давид Арахамия, представляя законодательство в парламенте.

Детали

Он отметил, что авторы разработали как законопроект 5459, так и альтернативный 5459-1, и поддерживают второй вариант.

"Разница очень простая - в предыдущей редакции состав конкурсной комиссии формировался от СНБО, но юристы говорят, что это тоже может быть потенциальным риском в будущем. Поэтому в альтернативном просто Кабмин предоставляет членов конкурсной комиссии, а международное сообщество - своих", - пояснил нардеп.

Так, документ предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению председателя НАБУ.

Документом также предлагается определить, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Кабмином и три человека - определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Контекст

28 августа 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикорупционного бюро.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикорупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельными положениями закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен был законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

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