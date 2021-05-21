Рада підтримала законопроект про призначення та звільнення директора НАБУ

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“Закон дуже простий. У нас є НАБУ, воно дійсно незалежне. Але Конституційний Суд визнав, що, на жаль, деякі норми цього закону не є конституційними. Тому фактично, закон дуже простий, він підпорядковує НАБУ безпосередньо Кабінету міністрів України”, — зазначив народний депутат Давид Арахамія, представляючи законодавство в парламенті.

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Він зазначив, що автори розробили як законопроект 5459, так і альтернативний 5459-1, та підтримують другий варіант.

“Різниця дуже проста — в попередній редакції склад конкурсної комісії формувався від РНБО, але юристи кажуть, що це теж може бути потенційним ризиком у майбутньому. Тому в альтернативному просто Кабмін надає членів до конкурсної комісії, а міжнародна спільнота — своїх”, — пояснив нардеп.

Так, документ пропонує дати Кабміну повноваження щодо призначення та звільнення голови НАБУ.

Документом також пропонується визначити, що конкурсний добір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Кабміном та три особи — визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Контекст

28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК.

Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.

Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.