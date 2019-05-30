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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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15:45 • 65103 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137350 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144572 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Рада взяла за основу проект закона об образовании

Рада взяла за основу проект закона об образовании

Киев  •  УНН

 • 20530 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о полном общем среднем образовании. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект закона обеспечивает законодательную основу для реформирования системы общего среднего образования, что будет способствовать повышению качества образования и образовательной деятельности, способствовать росту интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала общества и личности.

Необходимость принятия проекта акта определяется потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Принятие проекта акта должно способствовать достижению стратегических целей, определенных Программой деятельности Правительства, Концепцией реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года, а именно: повышению качества общего среднего образования; расширению автономии школ с целью реализации проектов государственно-частного партнерства; формированию у учащихся необходимых для жизни компетенций; развития учебных заведений всех форм собственности и тому подобное.

Напомним, накануне комитет при ВРУ рекомендовал принять проект закона "О среднем образовании" за основу в первом чтении.

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