Рада підтримала за основу проект закону про освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про повну загальну середню освіту. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.
Проект закону забезпечує законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.
Необхідність прийняття проекту акта обумовлюється потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" у 2017 році.
Прийняття проекту акта має сприяти досягненню стратегічних цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, а саме: підвищенню якості загальної середньої освіти; розширенню автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства; формуванню в учнів необхідних для життя компетентностей; розвитку закладів освіти усіх форм власності тощо.
Нагадаємо, напередодні комітет при ВРУ рекомендував прийняти проект закону “Про повну загальну середню освіту” за основу в першому читанні.