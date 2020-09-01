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Рада поддержала усиление ответственности за сожжение леса

Киев • УНН

 • 14574 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3526 об усилении защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала усиление ответственности за сожжение леса

Законопроект имеет цель усиление защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

Так, уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предусмотрены за снижение или повреждение растительности на землях водного фонда.

Кроме того, предусматривается штраф за повреждение леса сточными водами - от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. Засорение лесов отходами будет караться от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

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