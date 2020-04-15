Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за спалення трави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2339 щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.
“Повернуто з підписом від Президента”, - йдеться на сайті.
Законопроект має на меті удосконалення порядку притягнення до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.
Відповідальність за порушення правил посилюється для того, аби зменшити руйнівні наслідки та захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж, які виникають через це.
Відтак, законопроектом передбачається:
• Забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення правил, якщо це не створило небезпеку для людей, каратиметься штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
• Знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень та залишків рослинності сільськогосподарського призначення каратиметься штрафом від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Додамо, цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу.
Як повідомляв УНН раніше, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції невідкладно підписав ухвалені на позачерговому засіданні Парламенту 13 квітня закони України (відповідні законопроекти зареєстровані за №№ 3320, 2339 та 1049)