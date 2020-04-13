Разумков підписав закони, ухвалені на позачерговому засіданні ВР

Як повідомили у ВР, це необхідні зміни, що спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, посилення відповідальності за умисні підпали та підтримка пропозицій Президента України до законопроекту № 1049. Ці закони вже направлено на підпис Президенту України.

Закон України “Про внесення змін до Закону України про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (відповідний законопроект зареєстровано за № 3320) передбачає:

визначення понять “самоізоляція”, “обсервація”, “обсерватор”;

підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабінетом Міністрів України;

органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування отримують право створювати тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) без необхідності виконання ліцензійних вимог з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню;

на період дії карантину заклади охорони здоров’я можуть додатково залучати на умовах контракту медичних працівників.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)” (відповідний законопроект зареєстровано за № 2339) посилюється відповідальність за окремі правопорушення:

· штраф за забруднення атмосферного повітря зростає з 1 700 — 3 400 грн до 30 600 — 51 000 грн;

· за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу: з 5 100 — 8 500 грн до 91 800 — 153 000 грн;

· за порушення вимог пожежної безпеки в лісах громадянами: з 85 — 255 грн до 1 530 — 3 400 грн;

· за порушення вимог пожежної безпеки в лісах посадовими особами: з 255 — 850 грн до 4 590 — 15 300 грн;

· за самовільне випалювання рослинності або її залишків громадянами: з 170 — 340 грн до 3 060 — 5 100 грн;

· за самовільне випалювання рослинності або її залишків посадовими особами: з 850 — 1 190 грн до 15 300 — 17 000 грн.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (з урахуванням пропозицій Президента України) (відповідний законопроект зареєстровано за № 1049) визначається, що на кошти, які знаходяться на єдиному рахунку, відкритому для платника податків за його бажанням на центральному рівні Державної казначейської служби, забороняється звернення стягнення та накладення арешту.

Як повідомляв УНН, закон про ринок землі передали на підпис Зеленському.